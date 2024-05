Viele Interessenten für 26 Baugrundstücke Baugebiet Oberstraße verzögert sich wegen Steinkauz

Erst der Steinkauz, dann die Menschen, so könnte man zusammenfassen, wie es in Sevelens Baugebiet an der Oberstraße weitergeht. Wie berichtet, ist dort Platz für 26 Grundstücke. Dafür gibt es schon eine Liste mit Interessenten. Zwischendurch hatte die Politik das Baugebiet schon aufgegeben, weil nicht nur die Erschließung teurer wird als erwartet, sondern auch noch einige andere Überraschungen dafür sorgen, dass mehr Geld ausgegeben werden muss, bis aus der grünen Wiese Bauland wird.