Gebäude im Altbierdorf : Weißes Häuschen steht zum Verkauf

Issum Das Issumer Baudenkmal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für Kulturbegeisterte entwickelt. Jetzt muss es dringend saniert werden. Die Eigentümerin kann den Aufwand nicht leisten.

Das Gebäude habe sich dank des Zuspruchs von Besuchern aus Nah und Fern als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Issum etabliert. Das schreibt die Gemeinde auf ihrer Internetseite über das Weiße Häuschen an der Neustraße. Filmabende fanden dort statt und Lesungen, Musikabende und Vorträge. Das Kulinarische kam ebenfalls nicht zu kurz. Doch ob das kleine idyllische Gebäude weiterhin als Veranstaltungsort genutzt werden kann, ist offen. Denn Eigentümerin Mechtild Cuypers möchte es verkaufen.

Mit dem Heimat- und Verkehrsverein Issum hat sie über das Problem gesprochen. Eine Idee war, der Gemeinde das Haus zum Kauf anzubieten. „Die Gemeinde war uns immer wohlgesonnen“, gibt Mechtild Cuypers ihren Eindruck wieder. Die Gemeinde als neue Eigentümerin und der Heimat- und Verkehrsverein sowie die Initiative Weißes Häuschen als Betreiber und Nutzer, das war die Wunschvorstellung. Die so wohl nicht zu realisieren ist. Von der Gemeinde, so Mechtild Cuypers, seien keine Signale gekommen, das Häuschen erwerben zu wollen. Da habe wohl auch die Haushaltsbelastung durch die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt.

Das Kaufangebot stellte sie auf die Homepage des Weißen Häuschens. Aber auch zuvor habe es diverse Anfragen gegeben, berichtet sie. Ihr geht es darum, das traditionsreiche Denkmal als Gebäude zu erhalten. So bestehe zumindest die Chance, dass es auch in Zukunft einen Beitrag zum positiven Ortsbild der Gemeinde leisten kann. Mechtild Cuypers will die Interessenten in Ruhe prüfen. „Am liebsten hätte ich jemanden aus Issum.“ Aber da habe sich noch keiner gemeldet. Das ist aber noch möglich.