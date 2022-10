Unterstützt wird der Verein Responsibility : Badminton-Turnier für den guten Zweck in Issum

Beim Badminton-Turnier am 29. Oktober in Issum geht es um den guten Zweck. Der Erlös geht an den Verein "Responsibility". Foto: Verein Responsibility

Issum Am 29. Oktober dreht sich nicht alles nur um den sportlichen Ehrgeiz. Die Teams, die gegeneinander antreten, unterstützen die Benefiz-Aktion des Issumer Unternehmens Ophardt Hygiene. Zuschauer sind sehr willkommen.

So wurden in diesem Jahr mit Spendengeldern gemeinsam mit dem SOS-Kinderdorf Schweiz vier Latrinenblöcke gebaut und somit die bessere Hygiene von Familien inklusive Kindern gefördert. Der Bau von Sanitäranlagen und Wasser-anschlüssen in Armenien konnten mit einem Betrag von 5000 Euro unterstützt werden.

So kann es weiter gehen. Um Geld zu generieren, findet am Samstag, 29. Oktober, das Benefiz-Badminton-Turnier in der Sporthalle am Vogt-von-Belle-Platz statt. Start ist um 10 Uhr. Die Startplätze sind so gut wie belegt, es gibt aber eine Nachrücker-Liste. Wer sich also noch bis zum 14. Oktober anmelden möchte, kann das per E-Mail an sschoenhofen@ophardt.com, Telefon 02835 18171. die Startgebühr beträgt 15 Euro pro Team. Melden dürfen sich Teams aus dem Hobby- Bereich oder maximal der Kreisklasse.