Kinderbuchautorin war zu Besuch Viel tierisch gute Musik in Issums Kindergarten

Das Musik mehr kann als nur Melodien erzeugen, wurde beim Heimweh-Blues deutlich. „Guckt mal, ob ihr auch die Musik fühlen könnt“, fordert Heidi Leenen die jungen Zuhörer auf. Sie stützt den Kopf auf ihre Hände auf, die Schultern sinken nach unten. Die Traurigkeit ist zu spüren. Aber da hecken die Tiere im Zoo schon einen Plan aus, damit der Neuzugang im Zoo, die Panda-Bärin Mei Yue, nicht länger unter Heimweh leidet. Beim Löwen-Jazz nehmen alle Kinder ihren unsichtbaren Kontrabass in die Hand und legen los. Und auch der Schnatterenten-Marsch sorgt für gute Laune und endet in einer Polonaise. Zum großen Finale schnappen sich alle ihre unsichtbaren Dirigetenstäbe und dirigieren das Zoo-Orchester. Was für ein Klang und eine Leidenschaft. „Wow, was meint ihr, ist Mei Yue noch traurig?“, will Heidi Leenen nach dem ausgelassenen Konzert wissen. Das war allerdings so fröhlich, dass sich mittlerweile auch die Panda-Bärin nicht nur im Zoo, sondern sicher auch im Kindergarten zu Hause fühlen würde.