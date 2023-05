His-Törchen in Issum His-Törchen blickt auf 30 Jahre zurück

Eine Schatulle aus 1886 mit Gebetbuch, Notizbuch und Geldbörse gehörte zur Ausstellung „Zeugen alter Volksfrömmigkeit“. Die feine Verarbeitung mit Elfenbein, Seide und Perlenstickerei ist genau so außergewöhnlich wie das gut erhaltene Album mit Gebetzettel für Kommunionkinder. So bunt und unterschiedlich die Ausstellungen der vergangenen Jahre waren, so bunt und vielseitig ist die „Ausstellung der Ausstellungen“ zum 30-Jährigen: „Matrioschka - Puppe in der Puppe“, „Pop-Up Bilderbücher“, „Weihnachtsmann und Weihnachtskrippe aus Papier“, „Teddybären“, „Nussknacker“, „Exotische Hieb- und Stichwaffen“, „Keramik aus Issum“. Ein Extrazimmer hat der Issumer Gerd Hermsen „Issum Alte Braukunst“ den zahlreichen Diebels-Exponaten gewidmet. Das wird als Dauerausstellung vorerst bestehen bleiben. Ein Großteil der Besucher erinnerte sich außerdem noch an die Ausstellung „Peruanische Hochkultur“ von Dr. Ernst Fischer. Ungeplant wurde sie sehr aufwändig, weil die Höhe der Versicherungsprämie herausragend war, aber vom Gemeindedirektor Kahrl durch Spendensammlung aufgebracht werden konnte. Eines ist festzuhalten: langweilig wurde es nie. Vielfalt war in den 30 Jahren Trumpf.