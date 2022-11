Einbahnstraßenregelung und eine Bushaltestelle gesperrt : Vier Monate Baustelle in Vrasselt

Die Bushaltestelle „Vrasselt“ befindet sich auf der Gelderner Straße in Issum, die parallel zur B 58 verläuft. Foto: bimo Foto: Bianca Mokwa

Issum Die Bushaltestelle wird nicht mehr angefahren. Die Mitteilung kam sehr kurzfristig. Es wird auch eine Einbahnstraßenregelung geben für die Zeit der Bauarbeiten.

Morgens an der Bushaltestelle stehen und der Bus kommt nicht: ärgerlich. Genau das ist den Schulkindern passiert, die am Donnerstag mit dem Bus zur Schule wollten. Plötzlich hing da ein Schild: Bushaltestelle aufgehoben. „Wir wissen von nichts“, sagt Anwohner Friedhelm Berns verärgert und machte sich auf die Suche nach der Antwort, warum für vier Monate die Bushaltestelle außer Betrieb ist.

Herausgefunden hat er bei seinen Telefonaten mit der Gemeinde und der Niag, dass Westnetz Stromkabel verlegen wird. Los geht es am Mittwoch, 9. November, sagt Sprecherin Bianca Enge auf Nachfrage der Redaktion. Die Arbeiten sollen bis zum 28. Februar dauern. „Mit der Sperrung der Bushaltestelle haben wir nichts zu tun“, stellt sie klar. Westnetz beantragt nur die Baumaßnahme, alles weitere übernehme der Kreis Kleve. Mit Schreiben vom 28. Oktober habe man die Niag informiert, teilt der Kreis mit. „Wenn sie mich fragen, ob es üblich ist, dass man das eine Woche vorher anfragt, müsste ich wohl sagen: eher nicht“, sagt Michael Block, Sprecher der Niag. Sein Unternehmen habe außerdem eine kritische Bemerkung reingeschrieben, weil man an der B 58 wegen der starken Verkehrslage keine Ersatzhaltestelle einrichten könne. So müssen die Kinder von Vrasselt die 1,1 Kilometer weiter entfernte Bushaltestelle „An de Möss“ aufsuchen oder zur Diebels-Haltestelle, die ist 1,5 Kilometer entfernt. „Mir tut es leid für die Fahrgäste und die Kids“, sagt Block. Er weiß, dass diese Lösung nur die zweitbeste Wahl ist.

Die Baustelle wird auch dazu führen, dass die Gelderner Straße, an der die Bushaltestelle „Vrasselt“ liegt, zur Einbahnstraße wird. Das teilte die Gemeinde am Freitagmittag in einer kurzen Pressemitteilung mit. Auch, dass die Haltestelle „Vrasselt“ in Fahrtrichtung Sevelen/Wesel für die Zeit der Maßnahme ersatzlos aufgehoben wird. Für die Kinder kam das zu spät.