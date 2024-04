Probleme in der Gesundheitspolitik Auch in Issum – Apotheken starten Aktion „Wir sehen Rot“

Viele Apotheker werden in dieser Woche „Rot“ tragen, denn die bundesweite Aktion, die auf die Not des Berufsstandes aufmerksam macht, lautet: „Wir sehen Rot“. Bei der Issumer Apotheke zur Herrlichkeit tragen Apothekerin Stefanie Basmer und ihr Team rote Herzen am Revers. „Das Herz steht auch für die Liebe zu unserem Beruf. Wir möchten persönlicher Ansprechpartner bleiben“, sagt Stefanie Basmer.