Tempo 50 statt 100 : CDU: Ortsschild Oermten versetzen für mehr Sicherheit

Oermten Aus der derzeitigen Beschilderung ergibt sich eine uneinheitliche, wenn nicht sogar widersprüchliche zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Bongersdyck, so die Begründung der CDU.

Zwei verschiedene Wege führen auf den Bongersdyck in Oermten. Möglich ist die Zufahrt von der Hoerstgener Straße und von der Rheurdter Straße. Der entscheidende Unterschied ist, mit wie viel Stundenkilometern auf den Bongersdyck eingebogen und gefahren wird.

Wer von der Rheurdter Straße kommt, gelangt von einer geschlossenen Ortschaft und damit mit 50 Stundenkilometer auf den Bongersdyck. Anders ist es mit Autofahrern, die von der Hoerstgener Straße kommen. Dort gilt Tempo 100. Um den einbiegenden Fahrzeughaltern deutlich zu machen, dass sie in eine geschlossene Ortschaft einfahren, fordert die Issumer CDU das Versetzen des Ortsschilds „Oermten“ vom derzeitigen Standort Dörkesdyck auf den des Bongersdycks/Ecke Hoerstgener Straße.

In der Begründung heißt es: „Aus der derzeitigen Beschilderung ergibt sich eine uneinheitliche, wenn nicht sogar widersprüchliche zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Bongersdyck.“ Der Widerspruch ist das eine, das andere ist, die Gefahr, die damit verbunden ist. „Insbesondere für den Bereich der Einmündung Dörkesdyck und den Bereich der Einmündung des Blinkweges und der dort bestehenden Wohnbebauung (überwiegend sind die Anwohner Familien mit Kindern) erscheint eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h als über alle Maßen unangemessen“, heißt es in dem Antrag der CDU. Beim Bongersdyck handele es sich zudem um eine stark frequentierte Straße. „Vor allem vor dem Hintergrund der vermehrten Nutzung des Bongersdycks als Verbindungsstraße zwischen Hoerstgener Straße und Rheurdter Straße in Folge der Verkehrsberuhigung im Sevelener Ortskern“ mache eine Forderung nach Tempo 50 und der Vereinheitlichung, dass es sich durchaus schon um eine Straße der Ortschaft handelt, Sinn.