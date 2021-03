Anonymer Aufruf sorgt für Ärger : Issum: Protestmarsch gegen Corona als Spaziergang getarnt

Die Polizei war mit acht Leuten vor Ort. Dem anonymen Aufruf zum Corona-Spaziergang folgten nur wenige Issumer. Foto: Bianca Mokwa

Issum Rund 20 Teilnehmer folgten dem anonymen Aufruf. Am Ende fand sich keiner, der die Verantwortung für die unangemeldete Veranstaltung übernehmen wollte. Nach wenigen Minuten war das Treffen vorbei.

Von Bianca Mokwa

Alles anderes als erfreut ist Issums Bürgermeister Clemens Brüx über den anonymen Brief, der in vielen Issumer Briefkästen landete und der am Sontagabend um 18 Uhr zu einem Corona-Spaziergang ab Rathaus-Park einlud. „Schluss mit dem Dauer-Lockdown“ wurde darin gefordert und von „Impf-Erpressung“ ist die Rede. Darunter steht: „Bitte kommt alle!!!“

Ihn ärgere die Feigheit dieses anonymen Aufrufs sagt Issums Bürgermeister. Der Brief sei an Feigheit nicht zu überbieten. Einen Absender oder Ansprechpartner nennt das Schreiben nämlich nicht. Es handelt sich um keine angemeldete oder genehmigte Veranstaltung, erklärt Brüx. „Ein solcher Aufruf ist verantwortungslos und nach geltendem Recht auch strafbar“, sagt er mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung, nach der sich nur zwei Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen dürfen, zum Schutz, damit sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet. „Angesichts der aktuellen Rechtslage steckt hinter einem solchen Aufruf schon kriminelle Energie“, so Brüx. Denn unnötigerweise nehme man eine gesundheitliche Gefährdung von Menschen hin. „Jeder kennt doch die Meldungen zum aktuellen Infektionsgeschehen.“ So meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW für Sonntag einen Wert von 91,2. Am Sonntag in der Woche zuvor lag die Inzidenz noch bei 76,2.