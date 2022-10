Aktion Heimat- und Verkehrsverein bei Rämmi-Dämmi : „Wir wollen mit der Aktion Issum ein bisschen bekannter machen“

Issum Der Heimat- und Verkehrsverein richtete zum Rämmi-Dämmi-Tag einen Ballonwettbewerb aus. Die weiteste Strecke flog der Ballon von Emma. Mit 270 Kilometern Luftlinie überquerte er sogar die Landesgrenze.

Wo genau liegen Ilsede, Schieder-Schwalenberg und Versmold? Und wie weit genau ist es per Luftlinie entfernt? Helmut Schalles vom Heimat- und Verkehrsverein Issum hat nachgeschaut. Gemeinsam mit Bernhard Greitemeier organisierte er für den Heimat- und Verkehrsverein Issum die Preisverleihung des Ballonwettbewerbs. Anlässlich der Dorf-Veranstaltung Rämmi-Dämmi hatte der Verein Kindern angeboten, einen Ballon mit einer handgeschriebenen Postkarte zu versehen und auf die Reise zu schicken. Einer schaffte es sogar über die NRW-Grenze hinweg und landete in Niedersachsen, im 270 Kilometer entfernten Ilsede. Das war der Ballon von der achtjährigen Emma aus Issum, die es damit auf den ersten Platz schaffte. Den zweiten Platz mit 194 Kilometern Luftlinie errang der siebenjährige Mika aus Issum, Platz drei geht an die dreijährige Elea aus Oermten. Ihr Ballon landete in Versmold im Kreis Gütersloh, 131 Kilometer vom Startplatz in Issum entfernt. „In die Ballons haben wir gut Helium gepackt“, sagt Schalles und freut sich über die Reichweite. Bei den Eltern hat er Erkundigungen eingeholt, was die Sieger-Kinder sich wünschen. Für Elea gab es ein neues Was-ist-was-Buch, Mika ist großer Fan des BVB und bekam eine warme Wende-Mütze: die eine Seite ist gelb, wenn sein Lieblingsverein gewonnen hat, die andere schwarz. Für Emma gab es einen Koffer mit Mal- und Bastelsachen. Die Freunde und Geschwisterkinder, die zur Preisverleihung mitgekommen waren, durften sich außerdem über Eis-Gutscheine freuen.