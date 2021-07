Ortsbild im Altbierdorf soll schöner werden : „Kraut und Rüben“ auf dem Issumer Friedhof

Issum Carola Büsdorff-Bock ärgert sich über das viele Unkraut. Und sie sei nicht die einzige Bürgerin. Aufgrund der Witterung komme der Bauhof mit dem Entfernen nicht hinterher, sagt der Bürgermeister.

„Katastrophal“ – so bezeichnet die Issumerin Carola Büsdorff-Bock den Zustand auf dem Issumer Friedhof. An jeder Ecke grünt und sprießt es, aber nicht nur auf den Gräbern, sondern auch auf den Wegen. Unkraut, soweit das Auge blickt. „Das kann nicht sein, wie es hier aussieht“, sagt sie und schiebt die wild gewachsene Brombeerranke weg, die sich über das Familiengrab zu legen droht. Die könnte sie ja noch wegschneiden, auch wenn die eher vom stillgelegten Grab nebenan kommt, aber auch rechts und links des Weges sehe es einfach ungepflegt aus, weil sich dort Grün Bahn bricht, was da eigentlich nicht hingehört und vom Bauhof normalerweise entfernt wird.