70 Jahre Ortsgruppe IGBCE : Issumer lassen Jubilare hochleben

Issum Die Ortsgruppe der Gewerkschaft IGBCE gibt es schon seit sieben Jahrzehnten. Dieser runde Geburtstag wurde entsprechend gefeiert. Auch Issums Bürgermeister hielt eine Ansprache.

Hinter der Abkürzung IGBCE verbirgt sich die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. In Issum war das 70-jährige Bestehen der Ortsgruppe nun ein Grund zum Feiern und um Jubilare zu ehren. Wegen Corona nahmen nur geimpfte und genesene Personen an diesem Fest teil. Nach dem feierlichen Einmarsch des Trommlercorps’ Rheinklänge Issum eröffnete die 1. Vorsitzende Iris Lischewski-Schmetter mit einer Ansprache diesen Gedenktag. Albert Dahl resümierte über die zurückliegenden 70 Jahre der IGBCE-Ortsgruppe, und begrüßte Gerd Ingendahl und Ludgar Ingendahl, die das Amt des Vorsitzenden jeweils zwölf Jahre ausübten. Issums Bürgermeister Clemens Brüx gratulierte der Ortsgruppe und den Jubilaren zu ihrem Ehrentag. In seiner Laudatio unterstrich er, wie wichtig Gewerkschaftsarbeit in der Gesellschaft ist. Bei der Taufe der IGBCE-Ortsgruppe vor 70 Jahren war sein Opa Peter Brüx, der damalige Bürgermeister von Issum, auch zugegen.