Zeugen gesucht : Tödlicher Unfall in Issum – war es ein illegales Autorennen?

Geldern/Issum Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagabend ein Autofahrer aus Issum ums Leben gekommen. Nun mehren sich die Hinweise darauf, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte – denn am Unfallort standen noch zwei weitere Fahrzeuge.

Wie die Polizei berichtet, war der Issumer gegen 20.50 Uhr mit seinem VW Polo auf der Bundesstraße 58 (Weseler Straße) aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Issum unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden LKW mit Auflieger. Der 32-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und untersucht, ob es sich vielleicht um ein illegales Autorennen gehandelt hat. Denn am Unfallort standen noch zwei weitere Fahrzeuge. In einem 5er BMW saß ein 28-Jähriger aus Geldern, in einem 3er BMW ein 23-jähriger Mann aus Moers. Sie waren nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls in Richtung Issum auf der B58 unterwegs. Ob auch der Fahrer des Unfallwagens an einem Rennen teilgenommen hat, das sei Teil der Ermittlungen, so eine Polizeisprecherin.