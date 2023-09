Führerschein weg Betrunkener 25-jähriger Fahrer landet in Issum in Böschung

Mit Alkohol am Steuer war ein 25-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr in Issum auf der Sevelener Straße unterwegs, als es krachte. Laut Polizei fuhr der Audi A3 in Richtung Duisburger Straße über einen Kreisverkehr, prallte gegen ein Verkehrszeichen und streifte einen Baum.