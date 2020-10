Malerin aus Straelen : Zarte Pinselstriche für Tiere und Landschaften

Das Bild von Isolde Schmitz-Becker, das in der Kevelaerer Ausstellung zu sehen ist, heißt „In der Mittagshitze“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Ein Aquarell von Isolde Schmitz-Becker ist für die Jahresausstellung der Deutschen Aquarell-Gesellschaft „German Watercolour Society“ im Kevelaerer Museum ausgewählt worden. Die Frau aus Straelen kombiniert ihre Liebe zur Kunst und zu Tieren.

Von Margret Linßen

Ihre Bilder sind zart, feinfühlig, romantisch und detailgenau. Isolde Schmitz-Becker aus Straelen malt aus Leidenschaft. „Ich zeichne und male in vielen Techniken: Aquarell, Bleistift, Grafit, Farbstifte, aber auch Tusche, Rötel und Kohle, sogar Kugelschreiber. So ist eine große Vielfalt entstanden, und alles bleibt im Fluss“, erzählt die Künstlerin, die in Straelen auf der Annastraße wohnt, über ihre Arbeit. Eines ihrer Aquarelle ist für die Jahresausstellung der Deutschen Aquarell-Gesellschaft ausgewählt worden, die noch bis zum 22. November im Kevelaerer Museum zu sehen ist. „Ich bin total stolz darauf. Darauf war ich überhaupt nicht gefasst und deshalb doppelt überrascht“, so die 70-Jährige, die in Rheydt geboren wurde und mit ihrem Mann in der Blumenstadt wohnt.

Schon als Kind habe sie gerne gezeichnet, wobei Tiere, besonders Pferde, ihre bevorzugten Motive waren. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das Foto ihres Lieblingspferdes Ibn Ghazal hängt an ihrem Arbeitsplatz und lässt ihre Augen leuchten, wenn sie von ihm erzählt. Auf dem Gelände ihres damaligen Gestüts Al Aziz in Wachtendonk, auf dem sie sich viele Jahre der Zucht und Ausbildung von Vollblutarabern widmete, veranstaltete sie auch Seminare und Kurse, unter anderem mit Hufschmieden, Tierärzten und anderen Trainern. Isolde Schmitz-Becker hat ihre Fähigkeiten kombiniert. Sie liebt Tiere und malt sie genauso gerne.

Isolde Schmitz-Becker in ihrem Atelier in Straelen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Mitglieder in ganz Deutschland Geschichte Die Deutsche Aquarell-Gesellschaft (German Watercolour Society) wurde 2012 gegründet. Vorsitzender Lars Kruse aus Jeersdorf Mitglieder Mehr als 350 aus ganz Deutschland Einbindung Die Deutsche Aquarell-Gesellschaft gehört zur European Confederation of Watercolour Societies (ECWS). Sie organisiert jährlich in einem anderen Land eine Ausstellung der 16 europäischen Verbände. Im vergangenen Jahr war es in Haapsalu (Estland), im nächsten Jahr ist es in Ulm.

Sie studierte Kunst an der Pädagogischen Hochschule in Neuss, absolvierte Weiterbildungen an der Kunstakademie in Trier und bei der Studiengemeinschaft Darmstadt, um einige zu nennen. Ihre Werke waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen. Lange Jahre war sie als Grundschullehrerin an der Katharinen-Schule in Straelen tätig.

Besonders beeindruckend sind ihre Tierporträts. Aber auch Landschaften in den verschiedenen Jahreszeiten, wie Bäume in Paesmühle oder auch Kopfweiden am Niersufer, tosende Wellen und Sonnenuntergänge am Meer, gehören zu ihrem Repertoire.

Oft ist sie mit dem Skizzenbuch und der Kamera unterwegs, lässt sich von der Landschaft inspirieren, und zu Hause entsteht dann vielleicht ein Bild daraus. Ihr Arbeitstisch steht direkt am Fenster, dort zeichnet oder malt sie mit ihrem Hund neben sich. Der Blick in den schönen, herbstlich gefärbten Garten ist beinahe meditativ. Ihre Tierporträts entstehen meistens nach einem Foto als Vorlage. Die Ideen für die Motive bekommt sie meistens beim Spaziergang mit dem Hund. Am liebsten malt sie am Vormittag, wenn der Tag noch frisch und die Gedanken noch jung sind. Dabei hört sie Musik. Ihr Geschmack ist vielfältig. Mal muss es Chopin sein, mal etwas Modernes. Es gibt aber auch Zeiten der Stille.