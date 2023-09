Reihe im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer Jazz-Abend mit Isabelle Wolff

Nach langer Sommerpause finden monatlich wieder die Jazz-Abende im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer mit gewohnt hochklassiger Besetzung statt. Am Donnerstag, 21. September, ist in der Reihe „Scala Jazzband & Friends“ Isabelle Wolff zu Gast. Die Sängerin schreibt ihre ausdrucksstarken Gedichte und Kompositionen unter dem Motto: „Ich will Menschen verbinden und Liebe hinaus in diese Welt tragen, um so meinen Teil zu einer heileren Welt beizutragen.“ Als Sängerin ist sie als Solokünstlerin mit Gitarre oder mit ihrer Band zu hören. Markenzeichen ist ihre warme, ausdrucksstarke Stimme.