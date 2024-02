Irmgard Marten wird die neue Drachentochter Der Geldersche Draak geht nach Lüllingen

Wenn Irmgard Marten für ein aktives Dorfleben in Lüllingen die Menschen miteinander ins Gespräch bringt, hilft ihr oft Hündin Lucy. „Beim Spaziergang mit dem Hund ist es immer sehr einfach, jemand anzusprechen: ,Kommen Sie aus Lüllingen?’ ist dann oft die erste Frage, wenn man jemand kennenlernt.“ Und schnell zeigt sich, ob sie da nicht gerade den Richtigen für neue ehrenamtliche Aufgaben angesprochen hat. Irmgard Marten macht das so oft und gut, bringt sich aber auch selbst so vielfältig in das Dorfleben ein, dass sie am Altweiberdonnerstag eine ganz besondere Auszeichnung erhält. Ihr wird der Geldersche Draak verliehen. Am Montag gratulierten ihr Dirk Möwius, Redaktionsleiter der Rheinischen Post, Andreas Gansen, Leiter der Sparkasse in Geldern, und Gisela Grabowski von der Karnevals Kulturgesellschaft Geldern zur Wahl durch die Jury.