Benefizaktion für das Ahrtal : Irish Session hilft wieder Flutopfern

Bei der Irish Session werden wieder Spenden gesammelt. Foto: Trösser

Wachtendonk Bei der nächsten Veranstaltung am 21. August wird erneut gesammelt. Mit dem Geld werden verschiedene Projekte in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten unterstützt.

Die traditionelle Irish Session in Wachtendonk findet am Sonntag, 21. August, ab 14 Uhr auf der Weinstraße statt – und zwar vor dem Haus des Veranstalters, dem Restaurant und der Altdeutschen Gaststätte Büskens. Veranstalter Christoph Büskens wird wieder seinen Garagentrödel im Innenhof zu Gunsten der Opfer der Flutkatastrophe öffnen.

Bei der vergangenen Session sind insgesamt 450 Euro an Spenden zusammen gekommen, die Maria Trösser je zur Hälfte dem Verein „Elektroseelsorge(r)“ und dem Projekt „Maltes Garten“ zukommen ließ. Kerstin Würth und Norbert van der Koelen aus Kevelaer sind Teil der Elektroseelsorge(r) in Heimersheim, die sich nicht nur um die Reparatur der Elektrogeräte kümmern, sondern auch ein offenes Ohr für die Betroffenen haben, was einer seelsorgerischen Tätigkeit gleichkommt. Denn auch die Menschen benötigen weiterhin Unterstützung, egal ob materieller, finanzieller oder helfender Art, oder dass jemand einfach nur für ein Gespräch da ist.

Über die Hilfsorganisation der Dachzeltnomaden GgmbH werden in Schuld an der Ahr weiter Aufräumarbeiten geleistet. Foto: DZN

Malte ist ein Helfer, der trotz seiner Beeinträchtigung aus dem Rollstuhl heraus ein wertvolles Mitglied der Helferwerkstatt in Heimersheim ist. Ihm ist viel Gutes widerfahren, weshalb er sich bedanken will, und zwar mit einem Gartenprojekt für Kinder. In Sinzig ist bereits ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück gefunden worden, um sein Projekt eines Natur-Lehrgartens anzulegen, welches Kindern von mehreren Schulen in der Umgebung zugute kommen wird. Spenden für sein Projekt werden durch Dieter Könnes‘ Verein „Robin Gut“ koordiniert, Stichwort „Maltes Garten“.

Als Privatperson kann man sich nach wie vor der Hilfsorganisation der Dachzeltnomaden (DZN) GgmbH in Rupperath anschließen. Hier werden die Baustellen koordiniert, um in und an den Häusern Stemmarbeiten zu erledigen, oder sich für einfachere Arbeiten wie Schutt wegräumen, kärchern und sonstige leichtere Tätigkeiten einteilen zu lassen, oder einfach nur mit in der Küche zu helfen. Arbeitsgeräte, Schutzausrüstungen und -kleidung sowie Verpflegung und Unterkunft werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Situation in den Flutgebieten ist nach wie vor katastrophal: Auch heute noch gibt es Straßenzüge, die ohne Strom- und Wasserversorgung sind.