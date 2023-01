Hilfe für Flutopfer wird fortgesetzt Mit Irish Session das Ahrtal weiter unterstützen

Bei der Irish Session in Wachtendonk sind in den vergangenen Monaten wieder viele Spendengelder zusammengekommen, die nun von dem Veranstalter Christoph Büskens und Rosalie Montens mit Maria Trösser und Klaus Gravendyck ins Flutgebiet persönlich an Betroffene übergeben wurden. Der Erlös ging unter anderem an Steffi R. aus Ahrweiler, deren Erdgeschoss und Keller ihres Großelternhauses im Juli 2021 von der Flut schwer getroffen wurde. Das Hochwasser vernichtete ihr Atelier und somit ihre freiberufliche Existenz als Kunst-Therapeutin und -Pädagogin.