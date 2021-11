Konzert in Kevelaer : Der Geist der Kelten im Bühnenhaus

Konzert in Kevelaer

Traditionelle irische Instrumente erklingen in Kevelaer. Foto: Veranstalter

Kevelaer Preisgekrönte Musiker versprechen einen lebendigen Abend mit viel Poesie, weihnachtlichen Liedern und irischer Lebensfreude.

„Celtic Spirit – A Celtic Christmas Night“ heißt es am Mittwoch, 8. Dezember, ab 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer. Unter der musikalischen Leitung von Eoin McQuinn gibt es ein Konzert traditioneller irischer Musik und Poems, verbunden mit weihnachtlichen Akzenten. Preisgekrönte irische Musiker tragen, so verspricht es der Veranstalter, den wahren Geist der irischen und keltischen Vergangenheit zu den Besuchern. Ein lebendiger Abend der traditionellen Musik, Poesie und weihnachtlicher Lieder mit dem Ensemble aus Irish Harp, Fiddle, Akkordeon, Gitarre und Uilleann Pipes versprühe die typische Lebensfreude der Iren.