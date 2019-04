Lesung : Krimi-Autorin liest im Gelderner „Bücherkoffer“

Geldern Es ist Krimizeit im Bücherkoffer Geldern. Am Mittwoch, 24. April, ist Spannung angesagt in der Buchhandlung von Ludger Derrix. Krimi-Autorin Irene Scharenberg liest aus ihrem Krimi „Tödliches Bad“.

Irene Scharenberg lebt am Rande des Ruhrgebiets in Moers. In ihrer alten Heimat Duisburg spielen sechs Kriminalromane mit den beiden Ermittlern Pielkötter und Barnowski. In ihrem ersten Norderney-Krimi hat sie ihre Liebe zu der Insel mit der Leidenschaft fürs Schreiben verbunden.