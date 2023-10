Innenstadtentwicklung auf gutem Weg „Geldern ist auf der Überholspur“

Wenn Reinhard Fleurkens über Geldern spricht, dann darüber was für eine enorme Entwicklung die Innenstadt in den vergangenen Jahren vollzogen habe. Als Beispiel nennt der Investor das Modehaus C&A. Wenn ihn jemand vor einigen Jahren gefragt hätte, welcher Standort der wohl sicherste sei – Kleve, Xanten, Goch oder Geldern –, er hätte nicht unbedingt auf Geldern gewettet. Aber es ist anders gekommen. Aus Kleve und Xanten hat sich das Bekleidungsunternehmen zurückgezogen. In Goch gibt es zumindest Gerüchte. In Geldern dagegen wurde der Vertrag für weitere sechseinhalb Jahre bis Mitte 2028 verlängert. „Und das zu einer Zeit“, so Fleurkens, „wo wir mitten in der Pandemie steckten und der Online-Handel boomte.“ Das liegt einerseits sicher daran, dass er die Miete an die Umsätze angepasst hat. Kommt weniger rein, fällt auch die Miete geringer aus. „Der andere Grund“, so Fleurkens weiter, „ist aber, dass C&A erkannt hat, wie sich Gelderns Innenstadt entwickelt hat und immer noch entwickelt.“