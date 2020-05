Was Ethik in der Wirtschaft schafft : Die zwei großen G: Geld oder Gott?

Was Ethik in der Wirtschaft schafft

Gelderland Zuversicht, Orientierung und Besonnenheit, gehört das nur zum Glauben oder sind das auch Werte in der Wirtschaft? Nicolai Müller diskutiert mit Christian Olding darüber, wie beides zusammenkommen kann.

Der eine ist Pastor, der andere arbeitet als Familienunternehmer in der Finanzbranche. Trotzdem gibt es viele Themen, die sich überschneiden. Was liefert denn den meisten Gesprächsstoff?

Müller Das sind ganz viele Führungsthemen, für die ich mich schon seit vielen Jahren einsetze. Dazu gehört Mut und Vertrauen fördern, eine Fehlerkultur etablieren und ein gutes Konfliktmanagement. In Zeiten von Corona sind auch Besonnenheit, Zuversicht und Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Leider spielen diesen Themen in vielen Wirtschaftsbereichen noch immer eine untergeordnete Rolle.

Olding Arbeit war nie dazu bestimmt, den Menschen auszupressen. Sie gehörte aber immer schon zum Leben dazu. Heute wird oft von Work-Life-Balance geredet. Das ist Quatsch, denn natürlich gehört beides, Arbeiten und Ausruhen, zusammen. Der Mensch ist keine Strichcode-Ware, die einfach eingestellt wird. In der Arbeit sollen sich die Fähigkeiten und Talente, die Gott in einen Menschen gelegt hat, entfalten können.

Müller Zunächst einmal möchte ich die Aussage unterstreichen. Kurzfristiges Erfolgsdenken auf Kosten eines Menschen führt langfristig zum Burnout. Das erleben wir zunehmend. In einer Gesellschaft, in der die monetären Bedürfnisse oft gedeckt sind, wird eine sinngebende Arbeit immer wichtiger. Damit habe ich mich persönlich und in der Rolle als Unternehmer auseinanderzusetzen. Wie ich dabei das Arbeitsverhältnis gestalte, hat viel mit meinem Menschenbild zu tun. Dabei ist es die große Herausforderung in der Führung, jedem Menschen die Wertschätzung zukommen zu lassen, die er verdient hat.