Interview Martina Voss-Tecklenburg : Blattspinat, Boléro und ein überraschender Berufswunsch

Foto: dpa. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Straelen Die Nationaltrainerin ganz privat: Was man vielleicht noch nicht von Martina Voss-Tecklenburg wusste.

Sie wuchs zusammen mit vier Geschwistern in einer Arbeiterfamilie in Duisburg-Meiderich auf, war 15 Jahre lang alleinerziehende Mutter einer mittlerweile 25-jährigen Tochter und ist seit zehn Jahren glücklich mit dem erfolgreichen Straelener Bauunternehmer Hermann Tecklenburg (71) verheiratet: Martina Voss-Tecklenburg (51). Petra Verhasselt hat sie in Straelen getroffen und durfte ihr Fragen stellen, die man der Bundestrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft vielleicht noch nie gestellt hat.

Welche Leidenschaft haben Sie, von der niemand etwas weiß?

Martina Voss-Tecklenburg Ich singe gerne, obwohl ich nicht so richtig singen kann. Aber ich singe immer im Auto mit und auch zuhause, da mache ich die Musik laut. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte singen, dann wäre ich vielleicht Sängerin geworden.

Welchen Beruf könnten Sie sich aus heutiger Sicht noch für sich vorstellen?

Voss-Tecklenburg Ich kann mir vorstellen, in die Gastronomie zu gehen, ein tolles Restaurant oder Hotel zu führen.

Wie sieht es in Ihrem Kleiderschrank aus?

Voss-Tecklenburg (lacht) Zwischendurch muss ich aufräumen, weil es ab und an chaotisch wird. Ich habe einen Teil mit meinen ganzen Sportklamotten. Die sortiere ich immer mal wieder aus und gebe sie dann in die Kleiderkammer. Der Rest ist auch eher sportlich, bequem, mit dem einen oder anderen eleganten Teil für Galas.

Gibt es etwas, das Sie an sich selbst nicht leiden können?

Voss-Tecklenburg (lacht) Ich glaube, so geht es jedem. Vor allem wir Frauen jammern ja immer so ein bisschen. Ich finde meine Oberschenkel nicht mehr so schön, da muss man halt trainieren. Aber ansonsten glaube ich, ist es erst einmal wichtig, dass man seine eigenen Schwächen respektiert und sich selber liebt. Und wenn man sich selber liebt, dann kann man auch andere Menschen lieben.

Sie mögen klassische Musik. Bei welchem Stück geht Ihnen das Herz auf?

Voss-Tecklenburg Das ist „Boléro“. Das Stück nimmt mich von der Melodie und der Intensität sofort mit. Da habe ich auch schonmal ein Tränchen im Auge. Außerdem finde ich es fantastisch zu sehen, wie ein Orchester arbeitet. Ich vergleiche es mit einer Mannschaft: Da muss man auch immer auf den anderen schauen, sich gegenseitig vertrauen, denn ohne den anderen funktioniert es nicht. Und der Dirigent ist sozusagen die Trainerin oder der Trainer. Wenn wir klassische Musik erleben, schauen mein Mann und ich daher immer speziell darauf, wie das Orchester zusammenarbeitet.

Was unternehmen Sie in Ihrer doch recht eng bemessenen Freizeit?

Voss-Tecklenburg Wir besuchen unheimlich gerne kulturelle Veranstaltungen. Wir mögen den Zirkus in allen Varianten von Roncalli über Flic Flac bis zum Cirque du Soleil. Toll war auch das allererste Musical des Cirque du Soleil, die Show „Paramour“. Samstag ist unser Kinotag, wenn er nicht anders verplant ist. Dafür fahren wir nach Kempen oder Düsseldorf, ins Filmforum Duisburg oder ins VIP-Kino in Mülheim. Dort gibt es tolle große Loveseats, und man wird bedient, das ist herrlich. Zuhause schauen wir gerne Krimis und Serien, aber auch „Terra X“, „Galileo“ und natürlich Sport. Mein Mann hat jetzt auch Netflix für sich entdeckt.

Was ist Ihr Lieblingsessen?

Voss-Tecklenburg Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil es ein bisschen dekadent ist. Also, wenn wir uns was Schönes gönnen, dann kommen Hummer oder Languste auf den Tisch. Mein Mann muss mir dann allerdings beim Zerlegen helfen. Ich liebe aber auch Blattspinat mit Scampis und ziehe ein Leberwurstbrot der Torte vor. Aber manchmal freue ich mich auch auf ein Nutellabrötchen – dazu ein Kaffee mit Milch. Und abends ab und an mal ein Glas Weißwein oder Rosé.

Sie und Ihre Frauenfußball-Nationalmannschaft sind ja ein Paradebeispiel für Gleichberechtigung. Was muss sich aus Ihrer Sicht in punkto „Gleichberechtigung von Frauen“ noch ändern?

Voss-Tecklenburg Eine ganze Menge! Es muss für die Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer und die gleichen Berufe bei gleicher Bezahlung ausüben können. Dabei geht’s uns in Europa ja noch sehr, sehr gut. Trotzdem haben wir hier Nachholbedarf beim Thema „Frauen in Management- und Führungspositionen“. Aber vielmehr geht’s darum, Frauen in Dritte-Welt-Ländern mehr zu unterstützen.

Sie leben in Straelen. Was hat die niederrheinische Kleinstadt, was die große internationale Welt nicht hat?

Voss-Tecklenburg Der Niederrhein ist mein Rückzugsort und mittlerweile meine Heimat geworden. Er bedeutet für mich Ruhe und Geborgenheit, und er hat diese unglaubliche Weite. Wenn ich morgens losfahre, und die Sonne geht über den Feldern auf, ist das herrlich. Hier kann man ja auch noch die vier Jahreszeiten erleben. Das ist ein Privileg. Ich liebe vor allem den Herbst am Niederrhein, weil er so farbenprächtig ist.

Wie haben Sie Weihnachten verbracht? Und wie feiern Sie Silvester?

Voss-Tecklenburg Vergangenes Jahr waren alle an Weihnachten erstmals bei uns, also meine Eltern, Geschwister und Nichten, Hermanns ältester Sohn mit Anhang und sein jüngerer Sohn. Es war zwar echt anstrengend, aber einfach klasse. Deshalb machen wir es dieses Jahr wieder, aber ich muss davon wegkommen, zu perfektionistisch zu sein. Den Jahreswechsel verbringen Hermann und ich dann in Thailand, am Strand von Phuket.

Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr?

Martina Voss-Tecklenburg und ihr Ehemann Hermann Tecklenburg beim Ständehaustreff mit Christian Lindner. Foto: Bretz, Andreas (abr)