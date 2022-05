Interview Hannah Cools : Einblick in den Journalismus bekommen

Einblick in den Journalismus bekommen

Interview Geldern Eine Praktikantin aus Walbeck berichtet über ihre Erfahrungen in der RP-Redaktion Geldern. Sie war dort zwei Wochen im Einsatz.

Hannah Cools Ich habe mich schon immer für den Journalismus interessiert, und da die Rheinische Post in der Nähe ist und sich mit regionalen Themen befasst, dachte ich, verschaffe ich mir mal einen Einblick in das Berufsfeld. So lernt man seine Heimat auch noch etwas näher kennen.