Johannes Oerding Kapellen wird das Highlight meiner Tour

Konzert Morgen, am Silvestertag, dürfen sich die Fans von Johannes Oerding auf seine Songs einstimmen. Es gibt einen Mitschnitt des Konzerts am Kalkberg bei Bad Segeberg von Mai 2019. Zu hören sind elf Hits, unter anderem „Alles brennt“, „An guten Tagen“, „Wenn Du lebst“ oder „Kreise“. Die Sendung in der 3-Sat-Reihe „Pop Around the Clock“ beginnt um 15.40 Uhr.

Film Äußerst sehenswert ist die NDR-Doku „Träumer. Macher. Oerding!“. Andreas Heineke begleitete Johannes Oerding nicht nur zu seinem ersten großen Konzert nach zwei schweren Corona-Jahren, sondern reiste mit ihm auch in seine Vergangenheit. Bei einem Besuch im Pfadfindercamp erzählen seine Brüder und sein Vater die Geschichte seiner Kindheit und Jugend und wie der Junge vom Niederrhein zum Popstar wurde. Wegbegleiter kommen in dem Film zu Wort: sein Freund, Sänger Wincent Weiss, Sängerin Stefanie Heinzmann, Peter Maffay sowie Ina Müller. Den Film findet man in der Mediathek der ARD.