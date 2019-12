Interview mit Alfred Mersch zur Tafel in Straelen : Die Tafeln stehen für Verlässlichkeit

Alfred Mersch ist Vorsitzender des Tafelvereins. Die Dependence in Straelen gibt es jetzt seit zehn Jahren. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Straelen Zehn Jahre nach der Gründung der Dependence in Straelen zieht der Vorsitzende des Vereins Bilanz.

Die Gelderner Tafel hat vor zehn Jahren ihre Dependance in Straelen eröffnet. Die dritte Tafel-Einrichtung im Südkreis Kleve ist donnerstags von 15 bis 17 Uhr an der evangelischen Kirche an der Bahnstraße geöffnet. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht Alfred Mersch, Vorsitzender des Tafelvereins, Bilanz.

Hätten Sie bei der Gründung der Tafel in Straelen gedacht, dass sie zehn Jahre lang bestehen würde?

Info 947 lokale Tafeln in Deutschland Idee In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss – dennoch herrscht bei vielen Menschen Mangel. Die Tafeln sammeln qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese. Organisation Die Tafel Deutschland vertritt die 947 lokalen Tafeln in Deutschland.

Alfred Mersch Die Erfahrungen, die wir vor zehn Jahren in Geldern und auch in Kevelaer gemacht haben, ließen keinen Zweifel daran, dass es auch in Straelen eine große Anzahl von bedürftigen Menschen gibt. Nachforschungen bestätigten unsere Annahme.

Was war damals die Motivation zur Gründung der Straelener Tafel?

Mersch Wir sind den Wünschen und Anfragen aus Straelen nachgekommen und haben eine Ausgabestelle im Pfarrsaal der evangelischen Kirche eingerichtet. Am 26. November haben wir zum ersten Mal wertvolle Lebens- und Pflegemittel an bedürftige Straelener ausgegeben.

Wie hat sich die Lage seit damals entwickelt?

Mersch Wie erwartet wurde von Beginn an das kostenlose Angebot von vielen Bürgern angenommen. Besonders während der Flüchtlingswelle ab Herbst 2015 kam das Tafelteam oft an seine Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Wie viele Aktive hat die Straelener Tafel?

Mersch 21 Aktive sind für die Tafel in Straelen im Einsatz und engagieren sich, mit viel Herzblut für die Tafelidee „Lebensmittel retten - Menschen helfen“ umzusetzen. Die Tafelbesucher können sich darauf verlassen, dass jede Woche ohne Unterbrechung die Tafel vor Ort ist. Verlässlichkeit ist ohne Einschränkung eine unserer Maximen.

Wie sieht es mit der Unterstützung Ihrer Initiative von außen aus?

Mersch Die Gelderner Tafel auch in Straelen erfährt von Beginn ihrer Tätigkeit an in unserer Region Anerkennung und große Unterstützung in der Bevölkerung — nicht zuletzt bei der Lebens- und Pflegemittelspendern. Wir sind den vielen Spendern und Sponsoren, die unseren Dienst für Bedürftige tatkräftig unterstützen, aufrichtig dankbar.

Das „Containern“, also das Entnehmen von Lebensmitteln aus Abfallbehältern, wurde kürzlich vor Gericht verhandelt. Wie sehen Sie dieses Thema?

Mersch Wir sehen das „Containern“ wegen der möglichen gesundheitlichen Gefährdung kritisch. Die Abfalltonnen und Container sind aus jahrelanger Kenntnis naturgemäß nicht die saubersten Gefäße, schon gar nicht um Lebensmittel aufzubewahren und für den Verzehr von Menschen geeignet. Die Lebensmittelhygiene ist nicht gewährleistet.

Wie lange wird es die Tafel in Straelen noch geben (müssen)?