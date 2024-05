Heilig-Geist-Kirche in Geldern Gemeinsam für den Frieden beten

Zentraler Punkt des Friedensgebetes wurde ein Gebet von Enes Atac, einem Muslim, Religionsphilosophen und Vertreter des interreligiösen Dialogs an der Uni Bonn. „Sein Text war wie ein Geschenk für uns und wir haben ihn gerne für unser Friedensgebet verwendet“, teilte das Vorbereitungsteam mit. Das Gebet wurde zum einen in deutscher Sprache vorgelesen. Aber es fanden sich auch sechs Menschen aus ganz verschiedenen Ländern, die in Geldern wohnen. Auch sie haben Teile davon in ihrer Muttersprache vorgelesen (arabisch, koreanisch, ukrainisch, persisch, polnisch und türkisch) und somit die Universalität von Leiderfahrungen und den Wunsch nach Frieden in besonderer Weise ausgedrückt und spürbar gemacht.