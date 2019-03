Dorfleben attraktiv gestalten: Initiative will mehr Touristen ins Hexenland locken

Das Spaßbad Hexenland in Sevelen ist einer der touristischen Anziehungspunkte in der Gemeinde Issum. Foto: gemeinde

Sevelen Die Interessengemeinschaft Sevelener Gewerbetreibender (IG Sevelen) möchte mehr Besucher im Hexenland. Die Initiative hat einen neuen Arbeitskreis Tourismus gegründet. Dieser soll den noch schlafenden Tourismus in Sevelen beleben, heißt es von den Initiatoren.

Nachdem der Standort Issum als Brauereistandort Diebels jahrelang beworben wurde, sei es nun an der Zeit, auch ein Alleinstellungsmerkmal für den Ortsteil Sevelen zu kreieren. Da bietet sich der Begriff „Hexenland – Sevelen“ an. Einige Firmen haben bereits diese Ortsnamenergänzung für sich als Werbeaussage erfolgreich genutzt. Dazu gehören zum Beispiel das Hexenlandtaxi, der Wohnmobilpark Hexenland und das Hexenland-Spaßbad. Diese Firmen berichten, dass man nicht nach einem Taxi fragt, sondern der Begriff Hexenland grundsätzlich dazu gehört. Man fährt nicht zum Wohnmobilpark Sevelen, sondern zum Wohnmobilpark Hexenland nach Sevelen. Dieses bestätigen die Befragungen, die der Stellplatzbetreiber Theo Dammertz immer wieder durchführt. In Gesprächen mit den Fraktionen seien gute Ergebnisse erzielt worden. Man habe sich ausgetauscht und die IG werde Anträge zu den vorgeschlagenen Projekten stellen. Anregungen und Ideen an die IG Sevelen an: info@ig-sevelen.de.