Auszeichnung für Clemens-Hospital Intensivstation in Geldern ist angehörigenfreundlich

Ludger Dohmann bringt einen weiteren Punkt ins Spiel: die Kommunikation. „Die schwere Erkrankung eines nahestehenden Menschen lässt Angehörige oft hilflos und verwirrt zurück. Unsere Aufgabe ist dann, sie zeitnah über den Zustand des Patienten aufzuklären, medizinische und pflegerische Maßnahmen verständlich zu erläutern und sie – wenn möglich – aktiv in die Versorgung einzubinden“, so der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin im St.-Clemens-Hospital. „Die Anwesenheit eines vertrauten Menschen, der über die Situation im Bilde ist, wirkt auf die Patienten besonders in dieser kritischen Lebenslage beruhigend und kann die therapeutischen Bemühungen erheblich unterstützen. Da reichen schon kleinste Gesten wie das Halten der Hand, miteinander zu sprechen oder einfach nur für den Angehörigen da zu sein.“