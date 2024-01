Reaktionen zur Tecklenburg-Insolvenz „Wir haben zusammen geweint“

„Wir haben zusammen geweint“. So fasste Hermann Tecklenburg am Mittwoch die Stimmung nach der Betriebsversammlung zusammen. Am Abend zuvor hatte er die rund 100 Mitarbeiter in den Saal des Straelener Hofs zur Betriebsversammlung eingeladen. Der Grund war ihnen da noch nicht bekannt. Nach einer knappen Stunde verließen sie schweigend und sichtlich betroffen den Veranstaltungsort. Hermann Tecklenburg hatte ihnen persönlich mitgeteilt, dass die Tecklenburg GmbH am Mittwoch einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht in Kleve gestellt hat.