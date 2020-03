Gute Tat in Sevelen : Polizei lobt ehrliche Finder von 25.000 Euro

Mehr als 24.000 Euro gaben die ehrlichen Finder über die Polizei an den Besitzer zurück. Foto: dpa/Jens Büttner

Sevelen Lob zollt die Polizei den beiden Männern aus Issum, die, wie berichtet, am 19. März an der Duisburger Straße in Sevelen viel Geld auf dem Grünstreifen und Feld fanden und zur Polizei brachten. Sie sammelten Scheine im Wert von 24.300 Euro ein, teilte die Polizei am Dienstag ergänzend mit.

