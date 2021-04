Kinderschutzambulanz am St.-Clemens-Hospital Geldern : Hilfe für misshandelte Kinder

Geldern Die Kinderschutzambulanz am St.-Clemens-Hospital ist eine „professionelle Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die von Misshandlung und sexueller Gewalt betroffen sind“. Der Inner Wheel Club Geldern unterstützt die Arbeit.

Hilfe in großer Not: Seit Ende 2018 gibt es die Kinderschutzambulanz innerhalb der Kinderklinik am Gelderner St.-Clemens-Hospital. Sie ist eine „professionelle Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die von Misshandlung und sexueller Gewalt betroffen sind“. Das multidisziplinäre Team bietet Diagnostik und Therapie sowie Hilfe zur Aufarbeitung und zur neuen Alltagsgestaltung. Magdalena Frankewitz, Präsidentin des Inner Wheel Clubs Geldern, ist von der Arbeit des Teams und der Sinnhaftigkeit der Einrichtung zutiefst überzeugt und hat darum die Unterstützung der Kinderschutzambulanz zu ihrem Jahresprojekt erklärt. Kurz vor Ostern besuchte sie gemeinsam mit ihrer Vorstandskollegin Maria Röben die Kinderschutzambulanz und überreichte eine Spende von 2000 Euro an Karsten Thiel, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie, Kindergastroenterologie, und Stephan Sommer, Vorsitzender des Fördervereins der Kinderklinik am Clemens-Hospital.