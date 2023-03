Initiative zum Erhalt der Artenvielfalt im Kreis Kleve Gemüse-Samen aus der Bücherei

Die VHS Gelderland, die sich ebenfalls an der Initiative beteiligt, veranstaltet am Samstag, 18. März, von 10 bis 12.15 Uhr den Kursus „Vom Saatgut zur Ernte“. Darin werden die Besonderheiten von samenfestem Saatgut und die zahlreichen Schritte von der Aussaat bis zur Ernte erklärt. In einem Vortrag am Donnerstag, 23. März, berichtet Gabriele Heckmanns, Leiterin der Aira-Heilpflanzenschule, ab 18 Uhr über Wildkräuter im Frühling. Dabei nimmt sie vor allem die Welt der heimischen Wildpflanzen wie Veilchen, Gänseblümchen und Schlüsselblumen in den Blick. Im April geht es mit einer Führung zum Thema „Permakultur wagen!“ durch den Schaubauerngarten in St. Bernardin. Das Programm wird bis Dezember fortgesetzt.