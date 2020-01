Initiative für Ortsgestaltung : „Wir wollen etwas Positives für das Dorf tun“

Der Vorsitzende des neuen Vereins „Oss Dörpke“ über die Pläne für Herongen. Einladung zur Informationsveranstaltung am 20. Januar.

LUDWIG WOLF Alle Beteiligten waren sehr zufrieden. Die Besucherzahl hat alle Erwartungen übertroffen, und die Resonanz der Heronger auf die stimmungsvolle Atmosphäre an der Alten Kirche war positiv. Wir werden den Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr an gleicher Stelle am 2. Adventssonntag, 6. Dezember, durchführen.