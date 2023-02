Wankum Info-Abend zum neuen Wankumer Gewerbegebiet

Parallel dazu haben die Kritiker an den Gewerbegebietsplänen versucht, Kontakt zur neuen Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Wachtendonk, Annia Gully-Watson, herzustellen. Dieses Amt gibt es, wie berichtet, erst seit kurzer Zeit in der Niersgemeinde. Die Initiative wollte laut Geissels einen Austausch über dieses Thema anregen. Leider habe Bürgermeister Hoene diesen Kontakt direkt unterbunden. Geissels: „Er hat uns in einer E-Mail wissen lassen, dass Frau Gully-Watson in den kommenden zwei Jahren keine Zeit für uns haben wird.“