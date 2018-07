Initiative für Tempo 50 in Aldekerk ohne Erfolg

Ein Blumengesteck erinnert an den tödlichen Unfall von Ende Mai. Neue Warnschilder sollen an der B 9 in Aldekerk die Verkehrssituation verbessern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Nach dem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 9 in Aldekerk hat es erneut eine Ortsbesichtigung gegeben. Der von Bürgern und Gemeinde geäußerte Wunsch nach Geschwindigkeitsreduzierung wird allerdings nicht erfüllt.

Neue Verkehrsschilder werden an der Bundesstraße 9 in Aldekerk aufgestellt. In beiden Fahrtrichtungen weist ein rot umrandetes Dreieck mit Ausrufezeichen auf eine Gefahrenstelle hin, ein Zusatzzeichen vermeldet „Unfallgefahr“. In Fahrtrichtung Krefeld ist außerdem ein rot umrandetes Dreieck mit einer Ampel zu sehen, das auf eine Lichtzeichenanlage hinweist.

Nicht erfüllt wurde der von mehreren Bürgern geäußerte und wiederholt vorgetragene Wunsch, die Geschwindigkeit in dem den rund 600 Meter langen Abschnitt zwischen Autohaus Karth an der Rheinstraße und Aral-Tankstelle von 70 auf 50 zu senken.

Wieder aufgeflammt war das Thema Ende Mai nach einem tragischen Unfall. Am 29. Mai war eine 75-jährige Frau von einem schleudernden Auto erfasst und getötet worden. Die Bürgervereinigung Kerken (BVK), die bereits im Mai 2017 die Forderung nach einer Tempodrosselung per Antrag in den Gemeinderat gebracht hatte, unternahm daraufhin einen erneuten Vorstoß in Richtung Rat und Verwaltung. Im Juni beauftragten die Kommunalpolitiker die Verwaltung, vom Kreis Kleve die Lage auf der B 9 in Aldekerk erneut prüfen zu lassen. Die neuen Schilder sind das Ergebnis davon.