Einladung für Eltern und Kinder Infotage an weiterführenden Schulen in Geldern

Geldern · Los geht es am 24. November mit einem Tag der offenen Tür an der Gesamtschule. Den Abschluss bildet die Realschule An der Fleuth am 12. Januar.

14.11.2023 , 12:30 Uhr

Alle weiterführenden Schulen in Geldern wollen Schüler und Eltern rechtzeitig vor den Anmeldeterminen informieren. Den Auftakt macht in diesem Jahr die Gesamtschule. Foto: Stadt Geldern/Seybert

Auf welcher Schule soll mein Kind seine Schullaufbahn fortsetzen? Bei der Beantwortung dieser Frage wollen die weiterführenden Schulen in Geldern durch Informationsveranstaltungen und Tage der offenen Tür helfen. Zum Teil wird zur Probe auch eine Teilnahme am Unterricht angeboten. Den Anfang macht am Freitag, 24. November, die Gesamtschule der Stadt Geldern. Von 14 bis 17 Uhr lädt die Schule an der Königsberger Straße zu einem Tag der offenen Tür mit Weihnachtsbasar ein. Am Dienstag, 28. November, folgt ab 19 Uhr eine Infoveranstaltung für die künftigen Fünftklässler. Mehr Infos unter www.gesamtschule-geldern.de. Am Samstag, 25. November, lädt das Friedrich-Spee-Gymnasium zu einem Tag der offenen Tür ein. Dazu gibt es zwei Infoveranstaltungen für die Fünftklässler. Beginn um 8.30 und um 11.30 Uhr. Schüler, die sich für einen Wechsel in die Oberstufe des FSG interessieren sind ab 11.30 Uhr an der Friedrich-Spee-Straße willkommen. Mehr Infos unter www.fsg-geldern.de. Eine Woche später, am Samstag, 2. Dezember, lädt das Lise-Meitner-Gymnasium zu zwei Infoveranstaltungen für die Fünftklässler, die um 9 und um 12 Uhr beginnen, ein. An diesem Tag gibt es im Gymnasium am Friedrich-Nettesheim-Weg ab 12 Uhr auch Infos zur Oberstufe. Mehr Infos unter www.lise-meitner-geldern.de. Ebenfalls am Samstag, 2. Dezember, informiert die Liebfrauenschule – Realschule für Mädchen. Ab 9 Uhr gibt es in der Aula Infos für die Eltern. Für die Schülerinnen wird in der Schule an der Weseler Straße ein Probeunterricht angeboten. Mehr Infos unter www.lfs-geldern.de. Die Realschule An der Fleuth, die bis zur Fertigstellung ihres neuen Schulgebäudes noch am Westwall 10, beheimatet ist, veranstaltet am Freitag, 12. Januar, ab 17 Uhr einen Tag der offenen Tür und lädt hierzu Eltern und Schüler der künftigen Fünftklässler ein. Mehr Infos unter www.realschuleanderfleuth.de.

(RP)