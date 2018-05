Issum : Infos über Verbraucherfallen und Rechtsirrtümer

Issum Probleme mit unseriösen Anbietern aus dem Internet, dem Vermieter oder dem Energielieferanten, der darauffolgende Abschluss von undurchsichtigen Verträgen und deren Rechtsfolgen, selbst der Einkauf im Supermarkt: Es gibt etliche Probleme, die jeden Verbraucher treffen können und vor viele rechtliche Fragen stellen. Ob Abonnementfalle, Gratis-Angebot oder Gewinnmitteilung - es gibt viele Beispiele. Informationen darüber, was passiert und welche Möglichkeiten es gibt, wenn man in eine solche Falle getappt ist, und wie man sich dagegen schützen kann, gibt WDR-Moderator Dieter Könnes in der aktuellen Mitglieder-Akademie der Volksbank an der Niers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Könnes arbeitet seit 20 Jahren als freier Journalist im Hörfunk und Fernsehen. Seit 2011 ist er Moderator des WDR-Verbrauchermagazins "Servicezeit" und hat mit "Könnes kämpft" ein eigenes Reporterformat, in dem er sich gegen Unternehmensabzocke und Behördenwillkür für die Rechte von Verbrauchern einsetzt. In der Mitgliederakademie gibt Könnes an drei Abenden sein Wissen weiter und verrät Tipps und Tricks gegen die Maschen der Abzocker.

Die Veranstaltungsreihe startet am Mittwoch, 16. Mai, im Bürgersaal in Issum. Weitere Termine folgen am Montag, 28. Mai, im Bürgerhaus Weeze und am Dienstag, 29. Mai, im Forum des Gymnasiums Straelen. Der Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung dafür ist allerdings erforderlich.



zurück

weiter

Anmeldungen für die Reihe sind möglich in den Geschäftsstellen der Volksbank an der Niers an oder im Internet unter www.vb-niers.de/akademie.

(RP)