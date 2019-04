Infrastruktur : Ein Abend über Wankums neues Verkehrskonzept

Wankum In den vergangenen Jahren hat es vermehrt Beschwerden aus der Ortschaft Wankum über zu viele Lastkraftwagen und landwirtschaftliche Gespanne auf der Landfriedensstraße und der Bröhlstraße gegeben.

Vor diesem Hintergrund wurde 2018 durch die Gemeinde Wachtendonk ein Fachbüro mit der Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Ortschaft Wankum beauftragt. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt in der Lenkung des Schwerlastverkehrs zum Gewerbegebiet an der Grefrather Straße in Wankum. Zudem soll ein Konzept für die „Elterntaxis“ der Grundschule Wankum und des Kindergartens erstellt werden. Auch eine Verlegung der Schulbushaltestelle, die sich auf dem öffentlichen Parkplatz „Dorfplatz“ befindet, ist im Gespräch. In einer Sitzung des Ausschusses für Planung, Liegenschaften und Verkehr wurde der Entwurf des Verkehrskonzeptes von dem Ingenieurbüro für integrierte Verkehrsplanung Runge aus Düsseldorf vorgestellt. Danach beschloss der Rat, auf dieser Grundlage in den Dialog mit den Bürgern einzusteigen.