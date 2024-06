Insektenfreundlich und schön Naturgarten in Stenden öffnet seine Türen

Wer sich für die naturnahe und insektenfreundliche Gartengestaltung interessiert, hat am Sonntag, 16. Juni, sowie am 22. und 23. Juni von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, den Garten im Rahmen der offenen Naturgartenpforte zu besichtigen. Neben Infomaterial stehen auch über 1000 Samenportionen und Pflanzen kostenlos zum Mitnehmen zur Verfügung. Der Garten befindet sich an der Dorfstraße 120c in Kerken-Stenden. Parken ist an der Dorfstraße möglich.