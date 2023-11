Info-Abend von Stadt und Volksbank Ob sich eine Bürger-Energiegenossenschaft in Geldern lohnt

Welche Vorteile hat die Gründung einer Bürger-Energiegenossenschaft? Wie können Bürgerinnen und Bürger davon profitieren? Und würde ein solches Genossenschaftsmodell auch in Geldern Sinn ergeben? Diese und andere Fragen sollen bei einer Infoveranstaltung beantwortet werden, zu der die Stadt Geldern und die Volksbank an der Niers am Dienstag, 14. November, einladen. Stattfinden wird sie ab 19 Uhr in der Aula des Berufskollegs des Kreises Kleve im Nierspark. Die Veranstaltung soll etwa 90 Minuten dauern.