Gastronomie in Geldern : Walbecker Gaststätten vor Neustart

Ulrike Kisters und Michael Pscheidl rechnen mit einer Fertigstellung der „Friedenseiche“ im Oktober. Noch wird fleißig renoviert. Foto: Schopmans

Walbeck In der „Friedenseiche“ und in der „Marktstube“ laufen umfangreiche Umbaumaßnahmen. Noch ist allerdings offen, wann dort wieder Gäste bewirtet werden können. Die Inhaber wollen aber startklar sein, wenn es wieder losgeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Auch wenn in der Gaststätte „Zur Friedenseiche“ derzeit nicht gezapft wird, die Bierleitungen werden jeden Monat gereinigt. Denn nach den umfangreichen Renovierungsarbeiten soll das „kühle Blonde“ wieder fließen. Doch bis dahin ist für die beiden neuen Besitzer Ulrike Kisters und Michael Pscheidl noch einiges zu stemmen.

Eine gute Nachricht für die Walbecker ist, dass sowohl die Gaststätte als auch der Saal bleiben erhalten bleiben. „Es wird alles wieder in den ursprünglichen Zustand hergerichtet, das Flair soll erhalten bleiben, und auch die vielen alten Bilder werden wieder aufgehängt“, sagt Ulrike Kisters. Betrieben wird die Gaststätte für Events und Dorffeiern dann vom Nachbarwirt Peter Eyckmann, wobei ein Durchbruch geplant ist.

Deanna Theiler-Rujevic vor der „Marktstube“. In neuem Ambiente soll es die bewährten Speisen geben. Foto: Schopmans

Info Die Geschichte der Gaststätten „Zur Friedenseiche“ In den Chroniken wird im Jahr 1860 erstmals erwähnt, dass in dem Haus an der Walbecker Straße 1 eine Gaststube betrieben wurde. Im Laufe der nachfolgenden 160 Jahre gab es mehrere Besitzer und auch Veränderungen Gebäude. Im Jahr 1900 wurde nach einem Brand der Saal in der heutigen Größe erstellt. Seit dem 1. Januar 2019 sind Ulrike Mister und Michael Pscheidl die neuen Besitzer. „Die Marktstube“ Bis zum Jahr 1969 war die „Marktstube“ eine Metzgerei, die anschließend zu einem Imbiss umgebaut wurde. Die letzten Umbaumaßnahmen wurden 1977 durchgeführt, als Melan N. auch jugoslawische Spezialitäten anbot. Mit der neuen Besitzerin Deana Theiler-Rujevic erfolgt nun eine komplette Renovierung.

Sehr umfangreich gestalten sich die Arbeiten am Haupthaus. Das Gebäude, das nach einer Brandkatastrophe 1892, bei der acht Walbecker Familien obdachlos wurden, neu errichtet wurde, entsprach nicht mehr dem heutigen Standard. „Aus statischen Gründen mussten im kompletten Haus eine Stahlrahmenkonstruktion eingebaut werden und gleichzeitig die strengen Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden“, berichtet Michael Pscheidl, der die gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Stadt Geldern lobt. Eine neue Statik musste auch her, weil im Obergeschoss auf zwei Ebenen vier Ferienwohnungen entstehen. Die Baugenehmigung für ein neues Dach des Hauses mit vier Dachgauben sowie die Aufstockung des Seitengebäudes an der Pinnnertstraße, wo eine fünfte Wohneinheit entsteht, haben die neuen Betreiber inzwischen erhalten und können so den nächsten Schritt machen.

Dass die „Friedenseiche“ seit einigen Wochen komplett eingerüstet ist, ist der Tatsache geschuldet, dass man die Bausünden der 1960er Jahre rückgängig machen will. Es war ein ambitioniertes Vorhaben, nicht ganz ohne Risiko. „Wir wollen die alte historische Fassade wieder in den Vordergrund stellen, haben lange anhand von alten Fotos recherchiert und dann doch den Mut gehabt, den neuen Klinker abzureißen. Es war halt eine Wundertüte, was sich hinter dem gelben Klinker verbirgt“, so Ulrike Kisters weiter. Der Aufwand hat sich, wie sich nach dem Abriss zeigte, gelohnt. Eine Wiederherstellung der historischen Fassade ist möglich, auch wenn wohl noch einige tausend Brandsteine aus den 1930er Jahren neu eingearbeitet werden müssen. Die beiden neuen Betreiber, die selbst viel Hand anlegen und eine gute Portion Idealismus mit an den Tag legen, hoffen nun, dass die Bauarbeiten im Herbst diesen Jahres abgeschlossen sein werden.

Die zweite Großbaustelle am Walbecker Markt ist die „Marktstube“. Als sich Katarina Babic Ende November 2019 nach über 34 Jahren verabschiedete, ging es gleich los mit der Renovierung des beliebten Walbecker Imbiss. Die neue Besitzerin, Deana Theiler-Rujevic, die die Marktstube auch betreiben wird, wollte ursprünglich schon im Februar wieder eröffnen. „Das war natürlich viel zu optimistisch gedacht, denn die Arbeiten gestalten sich doch wesentlich umfangreicher als geplant“, meinte die neue Besitzerin.

Das verwundert nicht, denn erstmals erfährt das rund 100 Jahre alte Gebäude eine Renovierung, zudem sind die Auflagen bei einer Neukonzessionierung der gastronomischen Gewerbefläche im Untergeschoss entsprechend hoch. Im Obergeschoss wird Deana Theiler-Rujevic mit ihrem Mann Sven und dem zweijährigen Sohn wohnen. Die Arbeiten in der „Marktstube“ selbst sind schon weit fortgeschritten. Sie wird sich in einem völlig neuen Ambiente präsentieren. Zwei größere und helle Gasträume, mehr Platz an der Verkaufstheke und neue sanitäre Anlagen werden den Gast zukünftig erwarten.