Visionen für das Jahr 2030 : Glasfaser für jeden Gelderner

Mit Bürgern und Politikern wurden Ideen für eine Smart City gesammelt. Foto: Stadt Geldern

Geldern Die Stadt veranstaltet zusammen mit den Stadtwerken Workshops, um in den nächsten Jahren noch smarter zu werden. Der Bürgermeister verspricht schnelles Internet.

„Warum leben die Menschen im Jahr 2030 gerne in Geldern und Umgebung?“ So lautete eine der Fragen aus dem Workshop „Smart City“, zu dem die Stadt und die Stadtwerke der Reihe nach lokale Unternehmer, Bürger, Schüler und Mitarbeiter der städtischen Eigenbetriebe einlädt. Geldern soll smarter werden. Nur was heißt das jetzt konkret? Ideen sollen die Workshops bringen. Denken Sie groß, hieß es. Am Ende soll aus den Visionen dann eine Art Leitsatz für Geldern formuliert werden.

Am Dienstag war der Bürger-Workshop, wobei die Hälfte der Teilnehmer aus Politikern bestand, darunter CDU-Ratsmitglied Michael Görtz: „Für mich geht es beim Thema Smart City nicht nur um Digitalisierung, sondern darum, pfiffige, schlaue Lösungen zu finden, die das Leben in Zukunft einfacher machen.“ Dass es mit der Digitalisierung nicht immer klappt, musste der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas van Bebber erfahren, als er versuchte, seine Antworten zu den beiden Fragen „Wie ist die derzeitige Lage? Was fehlt Ihnen heute in Geldern“ über das Smartphone einzutippen. „Dann müssen wir es eben analog machen, und ich schreibe Ihre Antwort auf ein Blatt Papier“, sagte Moderator Nils Stroink von den Netzwerkpartnern, ein energiewirtschaftliches Netzwerk, in dem sich mehr als 120 Stadtwerke aus ganz Deutschland zusammengeschlossen haben.

Bereits am Vortag hatten sich 16 digital-affine Unternehmer aus Geldern getroffen, um über die gleichen Fragen zu diskutieren. Eines der Schwerpunktthemen betraf den ÖPNV, berichtete Janine Segref von der Wirtschaftsförderung. Insbesondere ging es um die Frage, wie die Angestellten von ihrem Wohnort aus besser zu ihrem Arbeitsplatz komen. „Hier sind neue Mobilitätskonzepte gefragt“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser. Die Netzwerkpartner verwiesen auf die Smart City Osnabrück, wo eine Plattform entwickelt wurde, über die sich zentral alle zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel vergleichen lassen – sortiert nach Schnelligkeit und Preis.

Ebenfalls diskutiert wurde das Thema Breitband. Um im digitalen Wettbewerb mithalten zu können, sei ein stabiler und schnellerer Datentranstransfer nötig. Kaiser versprach, dass jeder in Geldern bis 2030 einen Glasfaseranschluss bekommen wird. Außerdem wurde der Wunsch nach einem lokalen Online-Marktplatz laut. In dem Bürger-Workshop ging es ebenfalls um Fragen wie Mobilität, Daten-Transfer, und die Digitalisierung an Schulen. Ein Möglichmacher ist das LoRaWAN-System, das bereits mithilfe der Stadtwerke installiert wurde. Die Abkürzung steht für Long Range Wide Area Network und ermöglicht ein energieeffizientes Senden von Daten über lange Strecken.