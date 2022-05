Brandschutz und Ehrenamt am Niederrhein : Neue Fahrzeuge für Wankums Feuerwehr

Brandschutz und Ehrenamt am Niederrhein

Wachtendonk Drei auf einen Schlag wurden feierlich übergeben: das 430 PS starke Tanklöschfahrzeug mit Platz für 10.000 Liter Wasser und 300 Liter Schaum, das Löschgruppenfahrzeug HLF und das Dienst- und Mannschaftstransportfahrzeug MTF.

Gleich zwei wichtige Termine hatte Wachtendonks Feuerwehr am Samstagabend. Zunächst hielt sie im Gerätehaus in Wankum ihre Generalversammlung ab. Und anschließend freuten sich die Blauröcke darüber, dass die Einsatzfähigkeit des Löschzugs Wankum erheblich gesteigert worden ist – durch gleich drei neue Feuerwehrfahrzeuge. Sie wurden schon 2020 und 2021 angeschafft und sollten im November auch offiziell eingeweiht werden. Die Corona-Pandemie machte diesen Plan zunichte. So wurde die Zeremonie jetzt nachgeholt.