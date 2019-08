Sommerfest in Wankum : Gegen den Regen angesungen

Wankum Beim Sängertreffen auf dem Wankumer Dorfplatz trotzten elf Chöre dem schlechten Wetter.

Der Männergesangverein „Cäcilia“ hatte zum Sommerfest auf den Wankumer Dorfplatz eingeladen. Elf Chöre sagten zum Sängertreffen unter freiem Himmel zu. Selbst aus dem niederländischen Blerick reiste der „Mannenkoor“ an, um an der Bröhlstraße einige Lieder anzustimmen.

Doch das Wetter ließ sich nicht planen. Es regnete, so dass der Filmschlager „Singing in the Rain“ eher eine Berechtigung gehabt hätte. Doch die Sänger gaben sich wetterfest und von der Musik begeistert, sie sangen unter dem triefenden Dach des Fallschirms den Regen einfach weg. Ihre gute Laune ließen sie sich nicht nehmen, sondern gaben davon reichlich an ihr Publikum auf dem Dorfplatz ab.