Konzert : „Martinsrock“ in der Walbecker „Friedenseiche“

Die Band „42 frogs“ hat beim Konzert am Samstag in der „Friedenseiche“ ein Heimspiel. Foto: Schopmans

Walbeck Drei Bands treten am Samstag im Saal der Traditionsgaststätte auf. Eintrittskarten für das Konzert, das um 19 Uhr beginnt, sind noch zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Welcome back“ heißt es am Samstag, den 12. November, in der Walbecker Gaststätte „Zur Friedenseiche“. Nach vier Jahren Abstinenz öffnen sich wieder die Tore der Walbecker Traditionsgaststätte für ein Konzert im großen Saal. Der „Martinsrock“, der in den vergangenen Jahren schon immer ein stimmungsvolles Ereignis war, macht den Anfang. Drei Bands werden an diesem Abend, der um 19 Uhr beginnt, aufspielen.

Den Anfang macht die Schulband „4plus1“ vom Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern. Kölsche Töne gibt es dann mit der Band „Altreucher“. Die Band hat sich in der Domstadt schon einen Namen gemacht und wird mit ihrer Musik für kölschen Flair im Saal sorgen. Ein Heimspiel haben dann die die „42 frogs“. Die Walbecker Jungs hatten ihren bisher letzten Auftritt in der „Eiche“ beim Abschiedskonzert im Dezember 2018, als sie im legendären Saal ihre Fans so richtig einheizten.

Danach fand die „Friedenseiche“ mit Ulrike und Michael Kisters neue Besitzer. Nach dreijährigen umfangreichen Umbauarbeiten sowie dem Umbau von fünf Ferienwohnungen in den oberen Stockwerken bereichert die Gaststätte nun mit ihrer wieder hergestellten alten Fassade das Walbecker Dorfbild.(www.friedenseiche-walbeck.de) Mit dem Saal haben die Walbecker weiterhin eine große dörfliche Versammlungsstätte. Der Saal blieb in seiner ursprünglichen Form erhalten und hat von seinem Charme nichts eingebüßt.