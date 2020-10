Grünflächen in Geldern : Bau(m)maßnahmen in Walbeck

WALBECK Das Gelderner Tiefbauunternehmen Stratmans legt im Auftrag der Stadt die 16 Beete in der Kleinbahnstraße an. Dort werden dann schmalkronige Ulmen gepflanzt.

Die Stadt Geldern möchte in Walbeck an der Kleinbahnstraße ein neues Baumbeet entstehen lassen. Die Vorbereitungen für die Beete werden derzeit getroffen. Nachdem in zwei Anliegerversammlungen ein Baumkonzept vorgestellt und diskutiert wurde, legt das Gelderner Tiefbauunternehmen Stratmans nun 16 Baumbeete in der Kleinbahnstraße an. „Wir schaffen damit die Möglichkeit, dort in der beginnenden Pflanzperiode neue Bäume einzusetzen. Das Baumkonzept sieht vor, dort schmalkronige Ulmen anzupflanzen, die ein Fachgutachter als standortgerechten Baum empfohlen hat“, sagt Christian Kronenberg von der Grünflächenabteilung des Gelderner Tiefbauamtes.