Mit Anwohnern abgestimmt : In Walbeck sollen 24 Bäume fallen

Walbeck Mit den Anwohnern der Kleinbahnstraße wurde das Konzept bereits im November besprochen.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Die restlichen 24 Bäume sollen weichen. Grund dafür seien vor allem Schäden an den Bäumen und an der Straße, sagt Beigeordneter Tim van Hees-Clanzett. „Die Bäume sind sehr nah an die Kleinbahnstraße rangepflanzt“, so van Hees-Clanzett. Die Häuser seien erst später gebaut worden, die Pflasterung reiche direkt an die Stämme. „Die Bäume sind schon geschädigt, weil sich die Wurzeln nicht so entwickeln können, wie sie sollten.“ Teilweise sei das Pflaster von den Flachwurzlern schon hochgedrückt worden. „Die Bäume hätten auf Dauer kaum Überlebenschancen“, sagt van Hees-Clanzett.