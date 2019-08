Naturfreibad Wachtendonk : Wachtendonk will Bad sanieren

Frank Ohnrich zeigt Schäden am Turm im Naturfreibad Wachtendonk. der verein würde gern das Bad sanieren, nun will es die Gemeinde selbst machen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Die Gemeinde stellt 184.000 Euro in den Haushalt 2020 ein. Ein entsprechender Vorschlag wird in der nächsten Sitzung des Fachausschusses beraten. Einen Zuschuss für den Schwimmbadverein gibt es hingegen nicht.

Sanierungsstau. Dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit dem Naturfreibad Wachtendonk seit Jahren. Sei es der Schwimmbadverein SV Naturbad, seien es Wachtendonks Kommunalpolitiker, sei es die Verwaltung: Dass in der gerade bei Familien beliebten Anlage an der Wankumer Straße repariert und modernisiert werden muss, ist allen klar. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Liegenschaften und Verkehr steht das Thema wieder auf der Tagesordnung. Die Gemeinde ist bereit, 184.000 Euro für die Sanierung in die Hand zu nehmen. Diese Summe soll, so die Beschlussempfehlung, in den Haushalt des nächsten Jahres eingestellt werden.